Çöp alanındaki yangının dumanı şehir merkezinden görüldü SAMSUN'da, Eti Bakır İşletmesinin dışındaki çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın dolayısıyla yükselen siyah duman, şehir merkezinden de görüldü. Yangın, Tekkeköy ilçesindeki Eti Bakır Samsun İşletmesinin dışında bulunan çöp yığınında çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangından dolayı çıkan siyah duman ise şehir merkezinden de görüldü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.02.2024 - 21:27 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:30 facebook

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