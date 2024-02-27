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        Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 07:49 Güncelleme: 27.02.2024 - 08:00
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        Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Ayvacık-Çarşamba kara yolu Kirazlıkçay Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde Çarşamba istikametine seyir halinde olan E.S. idaresindeki 55 AKF 201 plakalı otomobil refüjdeki aydınlanma direğine çarparak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Aynı yönde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 34 GV 9371 plakalı hafif ticari araç yola devrilen aydınlatma direğine, arkasında seyreden E.A. idaresindeki 55 ALU 593 plakalı otomobil de hafif ticari araca çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü E.S. ve hafif ticari araç sürücüsü A.Y. ile araçlarda bulunan S.T. ve A.D. yaralandı.

        Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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