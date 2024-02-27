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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da eski karısını öldürüp intihar etti

        Bursa'da eski karısını öldürüp intihar etti

        Bursa'da tartıştığı eski karısını tabancayla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 01:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 01:27
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        Eski karısını öldürüp intihar etti
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir süre önce boşandığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

        İddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için ayrıldığı eşi Murat D. (48) ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti.

        TARTIŞMALARI KANLI BİTTİ

        Kadın ile eski eşi arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı.

        ESKİ KARISINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

        AA'nın haberine göre; kavgaya dönüşen olayda, Murat D, iki çocuk annesi eski karısını silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

        İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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