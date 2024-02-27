Bursa'da eski karısını öldürüp intihar etti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir süre önce boşandığı eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.

İddiaya göre, T.A. (40), birkaç eşyasını almak için ayrıldığı eşi Murat D. (48) ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti.

TARTIŞMALARI KANLI BİTTİ Kadın ile eski eşi arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı.