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        AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adayı Gül'ün adaylığında engel yok

        AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adayı Murat Gül'ün adaylığı Vezirköprü İlçe Seçim Kurulunca oy birliği ile kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 20:52 Güncelleme: 26.02.2024 - 20:52
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        AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adayı Gül'ün adaylığında engel yok
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        AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adayı Murat Gül'ün adaylığı Vezirköprü İlçe Seçim Kurulunca oy birliği ile kabul edildi.

        AK Parti Samsun İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Murat Gül'ün, AK Parti Vezirköprü Belediye Başkan adaylığında yasal engel olmadığı bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Daha önce de kamuoyuna duyurduğumuz gibi AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakı'mızın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Vezirköprü Belediye Başkan adayımız Av. Murat Gül'dür. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize her zaman rekor düzeyde destek veren Vezirköprü ilçemize, hemşehrilerimize ve Cumhur İttifakı mensuplarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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