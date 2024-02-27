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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi

        ABD Başkanı Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi

        ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 03:14 Güncelleme: 27.02.2024 - 03:14
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        Biden, Gazze'de ateşkes için gün verdi
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        ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        AA'nın haberine göre; Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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