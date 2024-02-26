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        Cumhur İttifakı'nın Bafra Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 26.02.2024 - 21:23
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        Cumhur İttifakı'nın Bafra Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhur İttifakı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışı yapıldı

        Atatürk Bulvarı'ndaki SKM açılışına, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Bafra Belediye Başkan adayı Hamit Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile partililer katıldı.

        Açılışta, partililere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bafra ben de sizlerin yanındayım. Her zaman yanınızda oldum şimdi de yanınızda olmaya devam edeceğim." mesajı dinletildi.

        Konuşmaların ardından SKM açılışı toplu kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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