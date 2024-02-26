Cumhur İttifakı'nın Bafra Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı

Açılışta, partililere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bafra ben de sizlerin yanındayım. Her zaman yanınızda oldum şimdi de yanınızda olmaya devam edeceğim." mesajı dinletildi.

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