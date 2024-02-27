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        Alaçam'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada,1 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:59
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        Alaçam'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı
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        Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada,1 kişi hafif yaralandı.

        Yoğun sisin etkili olduğu Samsun-Sinop kara yolu Etyemez mevkisinde, S.D.Ç idaresindeki 55 TL 124 plakalı otomobil ile E.M yönetimindeki 55 AFT 165 plakalı kamyon çarpıştı.

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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