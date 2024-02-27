Alaçam'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi hafif yaralandı

Yoğun sisin etkili olduğu Samsun-Sinop kara yolu Etyemez mevkisinde, S.D.Ç idaresindeki 55 TL 124 plakalı otomobil ile E.M yönetimindeki 55 AFT 165 plakalı kamyon çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.