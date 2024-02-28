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        19 Mayıs ilçesinde Okullar Arası Oryantring Yarışması düzenlendi

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ilçesinde Okullar Arası Oryantring İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:15 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:15
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        19 Mayıs ilçesinde Okullar Arası Oryantring Yarışması düzenlendi
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        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs ilçesinde Okullar Arası Oryantring İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.

        Okullar arası Gençler A/B Kızlar ve Erkekler kategorilerinde düzenlenen il birinciliği yarışlarına 6 okuldan 120 sporcu katıldı. Genç Kızlar B kategorisinde Rıdvan Çelikel Fen Lisesi, Genç Erkekler B kategorisinde 19 Mayıs Anadolu Lisesi, Genç Kızlar A ve Genç Erkekler A kategorilerinde Rıdvan Çelikel Fen Lisesi takım sıralamalarında birincilikleri elde etti.

        Turnuvanın final bölümü 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirildi. Parkurları geçen sporcular en son final alanına ulaşarak müsabakaları tamamladılar. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Müdürü Serkan Eroğlu, 19 Mayıs Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol ve 19 Mayıs Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ahmet Örnek verdi.

        Turnuva sonrası konuşan 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, "19 Mayıs ilçesi olarak bu tarz sportif aktivitelere ev sahipliği yapmak bizi sevindiriyor. Gençlerin kişisel becerilerini ve sportif yeteneklerini geliştirecek organizasyonlara her zaman desteğimizi vereceğiz." dedi.

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