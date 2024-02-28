Havza PROGEL proje ve faaliyet değerlendirme toplantısı yaptı

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla proje ve faaliyet değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dernek binasında, Dernek Başkanı Seyit Ahmet Dikmen başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılı proje ve hibe programı kapsamında hazırlanan projeler ile bahar aylarında gerçekleştirilecek doğa yürüyüşü, beceri atölyeleri ve benzeri faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dikmen, toplumun her kesimine dokunacak projeler ve faaliyetler ile ilçenin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunacaklarını ifade ederek, "Şu an farklı proje ve hibe programlarına hazırladığımız projeler değerlendirme aşamasında. Önümüzdeki aylarda bu projelerden olumlu geri dönüşler bekliyoruz. Yine bahar ayları ile gençlerimize ve halkımıza yönelik farklı faaliyetlerimiz ile sosyal etkinliklerimiz olacak." dedi.