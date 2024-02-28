Bakan Uraloğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı, yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Samsun-Çarşamba Havalimanı terminal binasında incelemelerde bulundu.

Çarşamba Havalimanı'nda büyük değişiklikler yapacaklarını belirten Uraloğlu, Çarşamba Havalimanı'nda yeni terminal binası projesi hazırladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, "Yeni projemiz kapsamında, yeni iç hatlar terminal binasını 23 bin 463 metrekare alanda inşa edeceğiz ve mevcut terminal binasını dış hatlar terminal binası olarak düzenleyeceğiz. 17 bin 184 metrekare ilave ile apron sahasını genişleteceğiz. Proje kapsamında 4 bin 658 metrekare alanda yeni güç merkezi binası, 847 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 2 milyar liralık yapım maliyeti olan bu projenin ihalesini bir an önce yapacağız. Samsun'umuza, bölgemize şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Ülkenin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine projelendirdikleri altyapı yatırımlarında bakanlık olarak tek bir hedeflerinin olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "O da şehirlerimizin güvenli ve konforlu ulaşım ağını güçlendirerek insanımızın hayat standardını yükseltmektir. İşte bu kapsamda bölgenin en önemli projelerinden biri, Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yapım işidir." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, iki yıl önce havalimanının mevcut terminal binasında bir revizyon yaptıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Mevcut iç hatlar giden yolcu salonunun kullanım alanını genişlettik. Ayrıca 25 yıllık mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin tamamını yeniledik. Samsun sürekli büyüyen ekonomisi ile kabına sığmıyor. Samsun'un hava yolu taşımacılığında ticari ve uluslararası alanda ihtiyaçlarının arttığını çok iyi biliyoruz. 22 yıl önce hava yolunu kullanan yolcu sayısı 175 bindi. Bugün yaklaşık 9 kat artışla 1 milyon 400 binin üstüne çıktı."

Uraloğlu, incelemelerinin ardından beraberindeki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile birlikte Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.