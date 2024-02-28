Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 36 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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