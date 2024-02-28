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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:55 Güncelleme: 28.02.2024 - 14:22
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 lira ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 36 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

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