Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 400 lira ele geçirildi.

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