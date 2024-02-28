Samsun'da gümrük kaçağı iki otomobil bulundu
Samsun'un Bafra ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen iki otomobil bulundu, bir kişi yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen iki otomobil bulundu, bir kişi yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra’da bir adreste gümrük kaçağı olduğu belirlenen iki otomobili tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra yasal süresinde çıkış yapmayan, biri parçalanarak bazı parçaları satılmış halde olan, gümrük kaçağı iki otomobil ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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