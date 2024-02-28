Samsun'da iş yerinden telefon çalan şüpheliye gözaltı SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir iş yerinden 3 telefon çalıp kaçan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Z.T., cadde üzerindeki bir iş yerine girip 3 cep telefonunu çaldı. Durumu fark eden iş yeri sahibi M.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi çaldığı telefonlar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Z.T., ilk ifadesinde alkollü olduğunu, olayı hatırlamadığını iddia etti. Soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:35 facebook

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