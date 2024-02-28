Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Bafra ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, tütün ve mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çarşamba'da E.K. ve M.Ö'nün, Bafra'da ise İ.P. ve D.P'nin bandrolsüz sigaraları piyasaya sürdükleri istihbaratını değerlendirdi.

Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 14 kilogram tütün, 5 bin 700 dal doldurulmuş makaron, 5 bin 200 bandrolsüz boş makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi ve 27 karton bandrolsüz sigara sarma kağıdını ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.