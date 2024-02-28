Bafra Gençlik Merkezince "merkezim her yerde" etkinliği yapıldı

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, kent merkezinden uzaktaki köy okullarındaki öğrencilerin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanmasını sağlamak istediklerini, bu kapsamda "merkezim her yerde" etkinliğini başlattıklarını bildirdi.

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