Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası milli takım seçme müsabakaları Samsun'da başladı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan ve Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başlayan şampiyonada 1600 sporcu kendi kategorilerinde mücadele verecek.

Müsabakaların ilk gününde dereceye giren sporculara madalyaları federasyon başkanı Niyazi Kurt, asbaşkanlar Tamer Arık ve Yakup Cin, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler tarafından takdim edildi.

Şampiyona, 2 Mart Cumartesi günü sona erecek.