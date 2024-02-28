İlkadım Belediyesi Cumhur İttifakı adayı Kurnaz, kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti
Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz, seçim çalışmaları kapsamında kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti.
Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Adayı İhsan Kurnaz, seçim çalışmaları kapsamında kentteki basın kuruluşlarını ziyaret etti.
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