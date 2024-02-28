OKA Samsun'da girişimcilik ekosistemini güçlendirme paneli düzenledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), girişimcilik ekosisteminin önemli aktörlerini Samsun’da ağırlandı.

OKA "Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesinde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için girişimciliğe yönelik altyapı ve mekanizmaların iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

"Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden girişimcilik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını dile getirdi. Girişimciliğin bölgesel kalkınmada önemli bir araç olduğunu bildiren Dicle, OKA'nın bölgedeki girişimcilik faaliyetlerini desteklediğini ifade etti.

Startupfon Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı ise girişimcilikte son yıllarda Türkiye'de yaşanan başarı hikayelerinin önemine dikkati çekti.

Panelde, "Teknoloji Yatırımlarıyla Geleceği Şekillendirme" konulu tematik sunumlar da gerçekleştirildi.

Programda, Aktif Portföy Yönetimi Alternatif Fonlar Direktörü Saner Mesçioğlu, Galata Business Angels Genel Sekreteri Ata Uzunhasan ve Kültepe Yatırım AŞ Kurucu Ortağı İbrahim Ulukaya da konuşma yaptı.