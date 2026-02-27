Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay emekliye ayrıldı

        Vezirköprü Belediyesi bünyesinde 41 yıl görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, emekliliğe ayrıldı.

        Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay emekliye ayrıldı

        Vezirköprü Belediyesi bünyesinde 41 yıl görev yapan Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay, emekliliğe ayrıldı.

        Belediyede 1985 yılında işçi olarak göreve başlayan Kınay, görev süresi boyunca belediyenin farklı birimlerinde çeşitli sorumluluklar üstlendi.


        Uzun yıllar süren hizmetinin ardından son olarak Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kınay, 41 yıllık meslek hayatını tamamladı.

        Kınay, Vezirköprü Belediyesinde görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, mesai arkadaşlarına ve Vezirköprü halkına teşekkür etti.

