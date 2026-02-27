Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Salıpazarı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

        Salıpazarı ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, bazı mahallelerde ulaşımda aksamaya yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:48 Güncelleme:
        Salıpazarı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor

        Salıpazarı ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, bazı mahallelerde ulaşımda aksamaya yol açtı.

        İlçe genelinde aralıklarla devam eden yağış sonucu kar kalınlığı Güzenvatan, Esatçiftliği, Tahnal, Karayonca, Tacalan ve Gökçebaşı mahallelerinde yer yer 80 santimetreye ulaştı.

        Kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşım güçlükle sağlanırken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.


        Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle ana arterler ve bağlantı yollarında çalışmalarını sürdürüyor.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bafra'da telefonla 2 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
        Bafra'da telefonla 2 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile karşılaşacak
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile karşılaşacak
        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü
        Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü
        Ahırın çatısından düştü, 25 gün sonra hayatını kaybetti
        Ahırın çatısından düştü, 25 gün sonra hayatını kaybetti
        70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı
        70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı