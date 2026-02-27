Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İlçede yaşayan bir kişi, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan zanlının belirttiği banka hesabına 2 milyon lira gönderdi.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.



Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada belirlenen şüpheliler C.V. (55) ile E.Y'nin (44) parayı farklı illerde bulunan döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla döviz ve altına dönüştürdüğü tespit edildi.



Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.





Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



