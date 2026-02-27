Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da telefonla dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçede yaşayan bir kişi, telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan zanlının belirttiği banka hesabına 2 milyon lira gönderdi.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan bu kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada belirlenen şüpheliler C.V. (55) ile E.Y'nin (44) parayı farklı illerde bulunan döviz bürosu ve kuyumcular aracılığıyla döviz ve altına dönüştürdüğü tespit edildi.

        Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.


        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        TMSF safkan İngiliz kısrağı ile tayını satışa çıkarıyor
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Üniversitedeki bıçaklı saldırıda kritik tablo!
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        "Trump olası saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi" iddiası
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        Torununu ve kızını kaybetti! Kendisi de kalp krizi geçirdi!
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        "Sütten çıkmış ak kaşık değiller!"
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü
        Samsun'da yüksek kesimler beyaza büründü
        Ahırın çatısından düştü, 25 gün sonra hayatını kaybetti
        Ahırın çatısından düştü, 25 gün sonra hayatını kaybetti
        70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı
        70 saatlik kamera incelemesiyle yakalanan teşhirci tutuklandı
        Deprem Simülasyon Tırı Atakum'da
        Deprem Simülasyon Tırı Atakum'da
        OMÜ ile Vietnam Phenikaa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalan...
        OMÜ ile Vietnam Phenikaa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalan...
        Tekkeköy'de prefabrik konteynerdeki yangın söndürüldü
        Tekkeköy'de prefabrik konteynerdeki yangın söndürüldü