        OMÜ ile Vietnam Phenikaa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vietnam Phenikaa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 14:47 Güncelleme:
        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ, Hong Kong'da düzenlenen APAIE 2026 Konferansı ve Fuarı'na katıldı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vietnam Phenikaa Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ, Hong Kong'da düzenlenen APAIE 2026 Konferansı ve Fuarı'na katıldı.

        Fuar kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmeler neticesinde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Phenikaa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nguyen Phu Khanh bir araya geldi.

        İki üniversite arasında akademik ve bilimsel köprüler kurulması hedeflenmesi amacıyla Aydın ve Khanh, iş birliği protokolü imzaladı.

        Prokotol kapsamında, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, bilimsel toplantılar düzenlenmesi ve çift diploma programları gibi birçok alanda somut adımlar atılması planlanıyor.

        İmza törenine OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü de katıldı.

