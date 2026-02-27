Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor'u Avrupa'da Marius Mouandilmadji sırtladı

        İLYAS GÜN - Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırma başarısı gösteren Samsunspor'da Çadlı futbolcu Marius Mouandilmadji, attığı 7 golle hem takımının hem de ligin en golcü oyuncusu oldu.

        Giriş: 27.02.2026 - 14:39
        Bu sezon Avrupa kupalarında 10 müsabakaya çıkan Samsunspor, bu maçlarda 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.


        Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 play-off turunda eşleştiği Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı ilk maçta deplasmanda 1-0, rövanş müsabakasında da sahasında 4-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı.

        Karadeniz temsilcisi, bu sezon Avrupa'da oynadığı 10 maçta 15 gol atma başarısı gösterirken, Mouandilmadji, attığı 7 golle takımının son 16 takım arasına kalmasına büyük katkı sağladı.

        Çadlı futbolcu, son 16 turu öncesinde Konferans Ligi'nde gol krallığında zirvede yer aldı.


        Golcü futbolcuyu 5'er golle FC Noah'tan Nardin Mulahusejnovic, Lech Poznan'dan Mikael Ishak, Ferencvaros'tan Franko Kovacevic ve AZ Alkmaar'dan Sven Mijnans takip etti.

        Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile Hamrun Spartans filelerine 1'er gol gönderirken, Breidablik'e 2, Shkendija'ya ise iki müsabakada 3 gol atma başarısı gösterdi.

        Samsunspor'un Avrupa'daki diğer gollerinden 2'si devre arasında Fenerbahçe'ye giden Musaba'dan geldi. Kırmızı-beyazlı takımda Carlo Holse de 2 gol kaydederken, Tomasson, Emre Kılınç, Ntcham ve Ndiaye de 1'er gol katkısı sağladılar. Bir müsabakada ise AEK'dan Harold Moukoudi kendi kalesine gol attı.




        - Konferans Ligi'nin asist kralı da Holse


        Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'ne bu yıl damga vuran Samsunspor'da, Danimarkalı oyuncu Carlo Holse de asistleri ile başarıda büyük pay sahibi oldu.

        Marius Mouandilmadji'nin gol krallığında zirvede yer aldığı istatistiklerde Holse de yaptığı 4 asistle dikkati çekti.


        Holse UEFA Konferans Ligi'nde en fazla asiste imza atan oyuncu olurken, Danimarkalı futbolcuyu HNK Rijeka takımından Stjepan Radeljic 3 asistle takip etti.

        ​​​​​​​



