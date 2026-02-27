Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kapalı otoparkta bulunan otomobil yandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde kapalı otoparkta alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Samsun'da kapalı otoparkta bulunan otomobil yandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde kapalı otoparkta alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        E.K'nin (38) kullandığı 55 EK 280 plakalı otomobilin motor bölümünden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapalı otoparkına park edildiği sırada alev çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

