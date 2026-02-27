Samsun'da kapalı otoparkta bulunan otomobil yandı

Samsun'un Atakum ilçesinde kapalı otoparkta alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. E.K'nin (38) kullandığı 55 EK 280 plakalı otomobilin motor bölümünden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapalı otoparkına park edildiği sırada alev çıktı. Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

