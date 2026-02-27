Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından iftar programı

        Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

        Giriş: 27.02.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odasından iftar programı

        Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından iftar programı düzenlendi.


        Kısa süre önce göreve gelen oda başkanı Ahmet Aslan ve yönetiminin ev sahipliğinde Tarihi Bedesten Üçler Restoran'da gerçekleştirilen programa, ilçe esnafı ilgi gösterdi.

        İftara CHP İlçe Başkanı Nazım Kale, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Fatih Koç, MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Uzunoğlu, Vezirköprü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Başar, Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Murat Bezirgan, Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şakir Demirkan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri ve esnaf katıldı.



