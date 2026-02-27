Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesinde giden H.B.A'nın kullandığı 41 ADA 355 plakalı otomobil, ilçe girişi Arnavutlar mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.I, K.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.