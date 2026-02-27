Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesinde giden H.B.A'nın kullandığı 41 ADA 355 plakalı otomobil, ilçe girişi Arnavutlar mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.I, K.A. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        ABD'den bölgeye yoğun askeri sevkiyat
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Bahis soruşturmasında iddianameler düzenlendi!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        "Trump, saldırı seçenekleri hakkında bilgilendirildi"
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette istenen ceza belli oldu!
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Nazlı değil, Yaren'miş! Adem Amca ile 15'inci kez buluştular
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 9. Bölüm
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        Mihalgazi Belediye Başkanı'na hakarete iddianame!
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        Altyapı çalışmasında lahit bulundu
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        ABD, İsrail Büyükelçiliği'ni tahliye ediyor
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Boşanma davasında tanık olarak dinlendi
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Hedefimiz kesinlikle Rayo Vallecano'yu eley...
        Samsunspor Basın Sözcüsü Çakır: Hedefimiz kesinlikle Rayo Vallecano'yu eley...
        Vezirköprü MYO Müdürü Özdelikara'ya "Hayırlı olsun" ziyareti
        Vezirköprü MYO Müdürü Özdelikara'ya "Hayırlı olsun" ziyareti
        Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay emekliye ayrıldı
        Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Kınay emekliye ayrıldı
        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, Rayo Vallecano eşleşmesini değerlend...
        Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Bilen, Rayo Vallecano eşleşmesini değerlend...
        Salıpazarı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Salıpazarı ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Bafra'da telefonla 2 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
        Bafra'da telefonla 2 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı