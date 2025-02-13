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        Samsun merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu; 37 gözaltı

        SAMSUNmerkezli 5 ilde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:01
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        Samsun merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu; 37 gözaltı
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        SAMSUNmerkezli 5 ilde E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, E.G.'nin elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Samsun'un Bafra ilçesi merkezli İstanbul, Amasya, Ankara ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 29 şüpheli gözaltına alınırken, başka suçlardan cezaevinde olan 8 kişi emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, çok miktarda para, uyuşturucu ve mühimmat ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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