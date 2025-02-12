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        OMÜ ile Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında protokol imzalandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vezirköprü, Bafra ve Çarşamba Cumhuriyet başsavcılıkları arasında iş birliği geliştirmek için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:03
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        OMÜ ile Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında protokol imzalandı
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vezirköprü, Bafra ve Çarşamba Cumhuriyet başsavcılıkları arasında iş birliği geliştirmek için protokol imzalandı.

        OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda imzalanan protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçmeyi ve topluma yeniden kazandırılmalarını amaçlıyor.

        Aynı zamanda, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Programda protokolü, ÖMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Faruk Tamer ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir imzaladı.

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