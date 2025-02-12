OMÜ ile Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında protokol imzalandı

Aynı zamanda, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi hedefleniyor.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda imzalanan protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçmeyi ve topluma yeniden kazandırılmalarını amaçlıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vezirköprü, Bafra ve Çarşamba Cumhuriyet başsavcılıkları arasında iş birliği geliştirmek için protokol imzalandı.

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