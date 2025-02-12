Samsun'da avcılar derneği üyeleri doğada hayvanları besledi

–Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Avcılar Derneği üyeleri ve Milli Parklar görevlileri soğuk kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yem bıraktı.

Kunduz Yaylası yolu üzerinde yer alan mesire alanları ile Saraycık yolu kenarında, yabani hayvanlar için yemlikler içerisine kuş yemi, farklı bölgelere ise atık yemek ve ekmek bırakıldı.

Vatandaşların üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeder Dernek Başkanı Mecit Keskin, "Yiyecek bulmakta zorlandıkları bu karlı günlerde tüm halkımızın doğada yaşayan dostlarımızı düşünmeleri ve duyarlı davranmaları gerekiyor. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamı Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.