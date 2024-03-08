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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, projelerini tanıttı

        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:05 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:05
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, projelerini tanıttı
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, projelerini tanıttı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında Doğan, Samsun'a dair projelerini açıkladı.

        "Farklılıklar bizim zenginliğimizdir" diyerek Samsun'u her alanında daha yukarıya taşıyacaklarını belirten Doğan, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızı dinleyen, anlayan, paylaşan bir anlayışla buluşacağız. Bunun için fikirlerimizi paylaşarak, her insanın görüşünü dinleyen katılımcı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Aday gösterildiğimiz ilk günden bu yana şehrimizi dinlemeye, anlamaya gayret gösterdik. Bu kapsamda Samsun'a fikrinle yön ver projesini hayata geçirmiş olduk. Şehrimizin önde gelen sivil toplum kuruluşlarını, kadın derneklerini, engellilerini, gençlerini, üniversite hocalarımızın moderatörlüğünde şehrimizi, tarımı, turizmi, sanayiyi konuştuk. Şehirden beklentilerini, şehirde ihtiyaç olarak gördüklerini dinledik. Şimdi şehrin meydanlarındayız, ilçelerimizde, evlerimizde, sokaklarımızda gönüllü genç kardeşlerimiz aracılığıyla bu dinleme faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Dinlemeye devam edeceğiz. Esas 31 Mart sonrasında da dinlemeye, aramızdaki ahengi arttırarak devam etmeye çalışacağız"

        - "Bizim en önemli projemiz insanın mutluluğudur"

        Yaşanabilir, sürdürülebilir, geleceği planlanmış, bugünün keyfini çıkaran bir şehir için yola çıktıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

        "Bizim en önemli projemiz insanın mutluluğudur. Her alanda gelişmiş, gurur duyulan bir Samsun'un inşa edilmesidir. İnsanı önceleyen bir siyasi geleneğin temsilcisi olarak bizlere düşen görev insanımızla hareket ederek hizmet ve eserler üretmektir. Yaşanabilir, sürdürülebilir, geleceği planlanmış, bugünün keyfini çıkaran bir şehir için yola çıkıyoruz. Bizim en önemli değerimiz, insanlarımız. Sen, ben, o, demeden Samsun'umuz için çalışma sözü veriyoruz. Gençlerimizle geleceğini bugünden düşünerek, yarınını tasarlayabilmek için daha ileri olacağız. Bu vizyon ve misyonla Samsun dair projelerimizi tek tek hayata geçirerek insanımızla el ele, katılımcı, demokrasiyle hizmet edeceğiz. Samsun tek bir kimliğe sığmayacak kadar zengin bir şehir. Ulaşım, sağlık ve sporu, kültür ve sanatı, temel altyapıyı ve istihdamı olması gereken seviyeye çıkartmak için çalışmak durumundayız."

        ProgTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaaslan ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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