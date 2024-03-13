Kunduz Ormanları'nda "Silvikültürel Uygulamaları" eğitimi yapıldı

Amasya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıdvan Kalelioğlu, yönetimindeki eğitimde, Silvikültür Şube Müdürü Abdulkadir Ortataş, Orman İdare ve Planlama Şube Müdürü Şamil Yağlıoğlu, bilgi ve tecrübelerini Vezirköprü Orman İşletme müdürlüğü teknik personellerine aktardı.

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