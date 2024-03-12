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        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: "Çizdiğimiz rota doğrultusunda ilerliyoruz"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, takımın çizdikleri rota doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:46 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:46
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        Samsunspor Futbol Direktörü Çapa: "Çizdiğimiz rota doğrultusunda ilerliyoruz"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, takımın çizdikleri rota doğrultusunda ilerlediğini söyledi.

        Çapa, AA muhabirine, sahalarında 2-1 yendikleri MKE Ankaragücü maçının 6 puan değerinde olduğuna işaret etti.

        Ligde puanların birbirine yakın olması nedeniyle MKE Ankaragücü maçını kazanarak 6 puan değerinde puan aldıklarını anlatan Çapa, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Karşılaşma genelinde özellikle ilk yarıda çok pozisyona girdik değerlendiremedik. Teknik direktörümüz Markus Gisdol ve ben görev geldikten sonra bir planlama yapmıştık. Sahada yapmış olduğumuz planları görmek bizi mutlu ediyor. Yani nereden başlayıp nereye gideceğimizin rotasını çizmiştik. Şu anda çizdiğimiz rota doğrultusunda ilerliyoruz." dedi.

        Çapa, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor maçının da 6 puan değerinde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Her iki takım açısından önemli bir karşılaşma olacak. Çünkü ligde altımıza bakıyoruz çok büyük puan farkı yok, üstümüze bakıyoruz çok puan farkı yok, şu an arada bir yerdeyiz. Tabi biz hep yukarı doğru bakmayı amaçlıyoruz, hedefimiz o. Bundan sonra oynayacağımız Hatayspor ve Pendikspor maçları bizim hangi tarafa doğru bakacağımız çok net bir şekilde göstermiş olacak. Yani bu iki karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrıldığımız zaman tamamen değişik hesaplar yapacağız. Hem sportif anlamda hem sıralama anlamında hem de gelecek yılın planlaması anlamında çok önemli bir süreç olacak. Bu iki karşılaşmanın ardından milli takım arasına girilecek, sonra hafta içi oynayacağız ve tekrar araya gidilecek. Yani bu süreçleri doğru şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hatayspor karşısında en iyi mücadelemizi verip 3 puan ile sahadan ayrılmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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