Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Asarcık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.

Atatürk Ortaokulu'nun düzenlediği programa, Kaymakam Hakan Köksal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda, öğrenciler İstiklal Marşı ile ilgili hazırladıkları gösteriyi sundu.

Öğrencilerin, ilçedeki vatandaşlarla 12 Mart ile ilgili yaptığı röportajlar izletildi.

"Ya İstiklal Ya Ölüm" isimli oratoryo ile marşların seslendirildiği program başarılı öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.