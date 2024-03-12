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        Samsun'da "Sıfır Atık" uygulamasıyla 90 bin 225 ağaç kesilmekten kurtarıldı

        Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi tesislerinde uygulanan "Sıfır Atık" projesi ile 90 bin 225 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:48 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:48
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        Samsun'da "Sıfır Atık" uygulamasıyla 90 bin 225 ağaç kesilmekten kurtarıldı
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        Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi tesislerinde uygulanan "Sıfır Atık" projesi ile 90 bin 225 ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılında Samsun'da Sıfır Atık uygulaması kapsamında 1 milyon 124 bin 561 kilogram atık plastik, 5 milyon 307 bin 324 kilogram atık kağıt, 1 milyon 56 bin 590 kilogram atık metal, 20 bin 228 kilogram atık cam, 16 bin 966 kilogram bitkisel yağ, 11 bin 701 kilogram motor yağı ve 2002 kilogram atık pil olmak üzere 7 milyon 539 bin 372 kilogram atık toplandığı belirtildi.

        Açıklamada, toplanan atık kağıtlar sayesinde 90 bin 225 ağacın kesilmekten kurtarıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Kamu kurumları da dahil olmak üzere sanayi kuruluşlarından ilimizde toplam 1 milyon 124 bin 561 kilogram plastik toplanmış olup bu sayede 2 milyon 932 bin 855 litre petrol kullanımı engellenmiştir. Ayrıca 20 bin 228 kilogram cam toplanmış, böylelikle 24 ton ham madde kaynağı sağlanmıştır. Toplanan organik atıklardan 1151 kilogram kompost üretilmiştir. 16 bin 966 kilogram bitkisel atık yağ toplanmış bu sayede 16 bin 966 litre biodizel üretilmiştir. 11 bin 701 kilogram atık motor yağı toplanmış toplanan bu yağdan 8 litre baz yağ üretilmiştir. Bu sayede 1 milyon 86 bin 486 kilogram sera gazı salınımı engellenmiştir."

        Sıfır Atık uygulamalarının kent genelinde yaygınlaştırılması ve sıfır atık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 7 milyon 686 bin 204 lira şartlı nakdi yardım yapıldığı aktarılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce 430 adet kurum kuruluş ve işletmeye Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiştir. Eğitimlerimiz Sıfır Atık uygulamasının hayata geçtiği ilk günden itibaren devam etmekte olup 2023 yılında ilimiz genelinde farkındalığın artırılması amacıyla 564 kurum-kuruluşta sıfır atık eğitimi düzenlenmiş olup, 27 bin 937 kişi ye eğitim verilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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