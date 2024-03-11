Samsun'da Yeşilırmak'a düşen çantasını almaya çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mahsur kalan Hasan A'yı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çantasını almak için ırmağa giren Hasan A, bu sırada Hasan Uğurlu Barajı'ndan sulama yapılması için kapakların açılmasıyla birlikte su seviyesinin yükselmesiyle sürüklenmeye başladı.

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