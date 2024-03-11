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        İş arkadaşına bıçak çekip, patronunun 15 bin TL'sini gasbeden kurye tutuklandı

        SAMSUN'da aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:40
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        İş arkadaşına bıçak çekip, patronunun 15 bin TL'sini gasbeden kurye tutuklandı
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        SAMSUN'da aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı E.K.'nin (38) patronuna götürdüğü 15 bin TL'yi bıçak çekerek gasbeden O.E. (32), tutuklandı.

        Olay, dün İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanında kuryelik yapan O.E., iş yeri sahibine para getiren iş arkadaşı E.K.'nin elindeki 15 bin TL'yi bıçak çekerek alıp, kaçtı. E.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yürüdüğü mahallede bekçileri görünce panikleyen O.E., paraları yere atarak kaçtı. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen O.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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