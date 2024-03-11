İş arkadaşına bıçak çekip, patronunun 15 bin TL'sini gasbeden kurye tutuklandı
SAMSUN'da aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı E.
SAMSUN'da aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşı E.K.'nin (38) patronuna götürdüğü 15 bin TL'yi bıçak çekerek gasbeden O.E. (32), tutuklandı.
Olay, dün İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Dönerci dükkanında kuryelik yapan O.E., iş yeri sahibine para getiren iş arkadaşı E.K.'nin elindeki 15 bin TL'yi bıçak çekerek alıp, kaçtı. E.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yürüdüğü mahallede bekçileri görünce panikleyen O.E., paraları yere atarak kaçtı. Şüpheli, takip sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen O.E. tutuklandı.
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