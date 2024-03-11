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        Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı

        Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:21
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        Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'nde Samsunlu kadınlar da yer aldı.

        TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, TKDK tarafından organize edilen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla The Ankara Otel'de düzenlenen organizasyona Samsun'daki kadın derneklerinin de katıldığı bildirildi.

        Zirveye, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü ve beraberinde 19 Mayıs, Kavak ve Salıpazarı YEG dernekleri, Engiz Kadın Kooperatifi, Kavak Kadın Kooperatifi ve Salıpazarı Üreten Toprak Analar Derneği'nin katıldığı aktarıldı.

        TKDK Samsun İl Koordinatörlüğünün açtığı stantta, Samsunlu kadınların ürettikleri ürünleri sergilediği belirtilen açıklamada, bu zirvenin hem Samsun'un tanıtımı hem de yöresel ürünlerin tanıtımı için büyük bir fırsat oluşturduğu, kendileriyle birlikte zirveye katılan dernek ve kooperatiflerin de bu tanıtım faaliyetlerine büyük bir katkı sağladığı ifade edildi.

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