Samsun'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma ekibi ile Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi ortaklaşa deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD yerleşkesindeki tatbikatta senaryo gereği, Samsun'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yıkılan binalardan moloz kaldırma işlemleri yapan ekipler, enkaz altındaki kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti.

Ekiplerin deprem ve afetlere hazır olması için tatbikatların devam edeceği bildirildi.