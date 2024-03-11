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        Samsun'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma ekibi ile Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi ortaklaşa deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:07
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        Samsun'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
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        Samsun'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma ekibi ile Türk Telekom Arama Kurtarma ekibi ortaklaşa deprem tatbikatı gerçekleştirdi.

        AFAD yerleşkesindeki tatbikatta senaryo gereği, Samsun'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Yıkılan binalardan moloz kaldırma işlemleri yapan ekipler, enkaz altındaki kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti.

        Ekiplerin deprem ve afetlere hazır olması için tatbikatların devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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