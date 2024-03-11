Samsun Valisi Tavlı, Terme'de ziyaretlerde bulundu

Ayrıca, ilçe girişindeki trafik uygulama noktasındaki polis ekiplerini de ziyaret eden Tavlı, seyahat eden vatandaşlara ise "hayırlı ramazanlar" temennisinde bulundu.

Tavlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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