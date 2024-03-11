Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Valisi Tavlı, Terme'de ziyaretlerde bulundu

        –Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 00:17 Güncelleme: 11.03.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Valisi Tavlı, Terme'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Samsun Valisi Orhan Tavlı, Terme ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

        Tavlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ayrıca, ilçe girişindeki trafik uygulama noktasındaki polis ekiplerini de ziyaret eden Tavlı, seyahat eden vatandaşlara ise "hayırlı ramazanlar" temennisinde bulundu.

        Vali Tavlı, incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arda Güler'den ilk gol!
        Arda Güler'den ilk gol!
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Atmaca Füzesi hedefini başarıyla vurdu
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç
        "Kadıköy'e gelen yatıyor!"
        "Kadıköy'e gelen yatıyor!"
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Hakemlerin ligi!
        Hakemlerin ligi!
        "Last dance" berabere!
        "Last dance" berabere!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da sona erdi
        Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da sona erdi
        Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Samsunspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
        Samsunspor – MKE Ankaragücü: 2 - 1
        Samsunspor – MKE Ankaragücü: 2 - 1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig