Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da sona erdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da sona erdi.
Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın 3. gününde kata ve kumite kategorilerinde sporcular tatamiye çıktı.
Müsabakalarda 50 ilden 362 okul ve 214'ü kadın olmak üzere 429 sporcu mücadele etti.
Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.
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