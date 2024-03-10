Samsun'da 15 bin 400 boş makaron ele geçirildi

İlkadım'da, yapılan operasyonda 15 bin 400 sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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