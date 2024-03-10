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        Kuzenini öldürüp, ağlayan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde kuzeni Bahri Sezgin'i (35) öldürüp, "Namusumuzu temizledim" diyerek ağlayan Ekrem Sezgin (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:58 Güncelleme: 10.03.2024 - 17:00
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        Kuzenini öldürüp, ağlayan şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde kuzeni Bahri Sezgin'i (35) öldürüp, "Namusumuzu temizledim" diyerek ağlayan Ekrem Sezgin (32) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre dün Ekrem Sezgin, husumetli olduğu kuzeni Bahri Sezgin'e tabancayla ateş etti. Bahri Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Sezgin’in cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Ekrem Sezgin ise olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olmaya giderken sosyal medya hesabından "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Sezgin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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