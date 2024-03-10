Evinde uyuşturucu imal edip, satan şüpheliye gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Terme ilçesinde oturan M.K.'nin evinde uyuşturucu madde imal edip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, eve baskın yaptı. M.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 237 gram bonzai, 3 gram kubar esrar, 22 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan madde ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.