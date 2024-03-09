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        Akrabasını öldürüp, teslim olmaya giderken canlı yayın açtı; 'Namusumuzu temizledim' diyerek ağladı

        SAMSUN'un Bafra ilçesinde Bahri Sezgin, akrabası Ekrem S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:54 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:55
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        Akrabasını öldürüp, teslim olmaya giderken canlı yayın açtı; 'Namusumuzu temizledim' diyerek ağladı
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        SAMSUN'un Bafra ilçesinde Bahri Sezgin, akrabası Ekrem S. tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarmaya teslim olmaya gittiği sırada sosyal medyadan canlı yayın açan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

        Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ekrem S., husumetli olduğu akrabası Bahri Sezgin'e bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. 

        TESLİM OLMAYA GİDERKEN CANLI YAYIN AÇTI

        Olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olan Ekrem S., buraya gittiği sırada ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında konuşan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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