Akrabasını öldürüp, teslim olmaya giderken canlı yayın açtı; 'Namusumuzu temizledim' diyerek ağladı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Bahri Sezgin, akrabası Ekrem S. tarafından göğsünden ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü. Jandarmaya teslim olmaya gittiği sırada sosyal medyadan canlı yayın açan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Olay, Bafra ilçesine bağlı Mustecep Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ekrem S., husumetli olduğu akrabası Bahri Sezgin'e bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti. Sezgin, göğsüne ve ensesine isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

TESLİM OLMAYA GİDERKEN CANLI YAYIN AÇTI

Olayın ardından aracıyla jandarmaya teslim olan Ekrem S., buraya gittiği sırada ise sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Canlı yayında konuşan Ekrem S., "Tabancamı aldım, teslim olmaya gidiyorum. Herkes bir gün öğrenir neyin ne olduğunu. Abla hallettim, siz daha korkmayın. Namusumuzu temizledim" diyerek ağladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.