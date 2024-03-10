Samsun'da ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu; 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

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