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        Samsun'da ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu; 1 gözaltı

        SAMSUN'dabir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:55
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        Samsun'da ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu; 1 gözaltı
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        SAMSUN'dabir eve yapılan baskında ayakkabı içerisine gizlenmiş 500 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekiplerce yapılan aramada, ayakkabı içerisine zulalanmış 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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