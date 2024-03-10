Samsun'da bir kişi uyuşturucudan gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir şahsın iş yerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 658 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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