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        Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı

        Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:20
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        Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı
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        Geleneksel Türk Okçuluk Büyükler Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 53 ilden 940 sporcu katılıyor.

        Geleneksel Türk Okçuluk Samsun Temsilcisi Yusuf Ertürk, yarın sona erecek şampiyonaya ilgiden memnun olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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