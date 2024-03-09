Samsun'da 55 bin 930 uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Samsun'a düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda belirlenen aracı teknik ve fiziki takibe aldıktan sonra Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınlarında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, koliler içinde uyuşturucu nitelikli 55 bin 930 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda H.Ö. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.