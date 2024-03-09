Samsun'da 703 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde 703 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 703 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
İlkadım Yenidoğan Mahallesi'nde Y.A.A'ya ait ikamette yapılan aramada 703 sentetik uyuşturucu hap bulundu.
Polis, Y.A.A'yı gözaltına aldı.
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