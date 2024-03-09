Vezirköprü'de Akıl Ve Zeka Oyunları İlçe Finalleri tamamlandı

Yarışmalara katılan öğrencileri tebrik eden Kaya, "İlde yarışacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. Ayrıca organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri verdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Köprülü Mehmet Paşa Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen finallere ilkokullarda 16 okuldan 67 öğrenci, ortaokullarda ise 16 okuldan 69 öğrenci katıldı.

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